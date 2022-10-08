Вышел ролик Mortal Kombat к 30‑летию франшизы

Разработчики игры Mortal Kombat выпустили специальное видео, посвященное 30-летию франшизы. Ролик опубликован на YouTube.

«Оглядываясь назад на три десятилетия истории франшизы, мы видим, что страсть и волнение наших поклонников — это основа, которая делает Mortal Kombat тем, чем она является сегодня», — говорится в описании ролика.

В конце ролика появляются слова: «Битва никогда не заканчивается». Поклонники франшизы увидели в этом намек на выход новых релизов.

Mortal Kombat («Смертельная битва») — серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Также MK стал основой для фильмов и анимаций.