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Вышел ролик Mortal Kombat к 30‑летию франшизы

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики игры Mortal Kombat выпустили специальное видео, посвященное 30-летию франшизы. Ролик опубликован на YouTube.

«Оглядываясь назад на три десятилетия истории франшизы, мы видим, что страсть и волнение наших поклонников — это основа, которая делает Mortal Kombat тем, чем она является сегодня», — говорится в описании ролика.

В конце ролика появляются слова: «Битва никогда не заканчивается». Поклонники франшизы увидели в этом намек на выход новых релизов.

Mortal Kombat («Смертельная битва») — серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Также MK стал основой для фильмов и анимаций.

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Игры #Экшены
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