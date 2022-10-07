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Япония ввела санкции против родственников Медведева и Шойгу

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из России в ответ на присоединение новых территорий, следует из данных Минфина страны.

Под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Минобороны России Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и запмреда Совбеза Дмитрия Медведева, приводит РБК сообщения Минфина Японии.

Кроме того, в японском черном списке появились бизнесмены Дмитрий Пумпянский и Виктор Рашников, глава RT Маргарита Симоньян, глава совета директоров Национальной медиа группы Алина Кабаева и лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).

Япония ввела также санкции против концернов «Калашников» и «Созвездие», холдинга «Росэлектроника», АО «ОДК-Климов», судостроительных заводов «Янтарь» и «Море», Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Очередной пакет санкций был введен Японией в ответ на вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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Sovik

У него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!

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И это лицо Победы? да вы с печки рухнули.

slavaynin

Он хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.

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Хорошо и красиво предложила. И сразу стало все понятно, кому что интересно - кому мир, а кому что-тот...