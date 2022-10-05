Кобзев рассказал об отправке мобилизованных на линию фронта

Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что мобилизованных пока не отправляют на линию фронта, болевое слаживание в Новосибирском высшем военном командном училище будет идти до конца октября, сообщил он в своем телеграм-канале.

Мобилизованных из четырех регионов Сибири, в частности Новосибирской и Иркутской области, Красноярского края и Тувы обучают в Новосибирском высшем военном командном училище.

«Вижу много комментариев про возможную отправку наших ребят из училища дальше, на линию фронта. Только что разговаривал с начальником училища, генерал-майором Сергеем Григорьевичем Марковчиным. Он уверил меня, что все остается без изменений. Боевое слаживание будет точно длиться до конца октября», — написал Кобзев.

По его словам, до этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Также Кобзев сообщил, что расширил список обмундирования для мобилизованных, которое закупается за счет бюджета региона. В него добавили резиновые сапоги со вкладышем мобильное сиденье с резинкой и по две пары термоносков. Поставки задерживаются, но до конца октября губернатор обещал, что все позиции передадут призванным.