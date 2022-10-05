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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кобзев рассказал об отправке мобилизованных на линию фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что мобилизованных пока не отправляют на линию фронта, болевое слаживание в Новосибирском высшем военном командном училище будет идти до конца октября, сообщил он в своем телеграм-канале.

Мобилизованных из четырех регионов Сибири, в частности Новосибирской и Иркутской области, Красноярского края и Тувы обучают в Новосибирском высшем военном командном училище.

«Вижу много комментариев про возможную отправку наших ребят из училища дальше, на линию фронта. Только что разговаривал с начальником училища, генерал-майором Сергеем Григорьевичем Марковчиным. Он уверил меня, что все остается без изменений. Боевое слаживание будет точно длиться до конца октября», — написал Кобзев.

По его словам, до этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Также Кобзев сообщил, что расширил список обмундирования для мобилизованных, которое закупается за счет бюджета региона. В него добавили резиновые сапоги со вкладышем мобильное сиденье с резинкой и по две пары термоносков. Поставки задерживаются, но до конца октября губернатор обещал, что все позиции передадут призванным.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...