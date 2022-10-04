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Психологи определили время для чтения плохих новостей

Источник:
Лента.ру
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Девушка ищет новости
Фото: © Sibnet.ru

Тревожащую информацию нельзя читать утром и вечером, а днем необходимо ограничивать себя в количестве негативных новостей. Это поможет сохранить психическое здоровье в сложные времена, сообщила психолог Елена Комолова.

«Категорически не рекомендуется смотреть новостные сводки поздним вечером, так как это может вызвать проблемы со сном, а также ранним утром, так как начало дня, как правило, задает настроение на весь его остаток», — цитирует Лента.ру Комолову.

Человеку, в периоды нестабильности или во время перемен, свойственно заниматься думскорллингом — постоянным просмотром и чтением большого количества тревожных новостей. 

Потребитель информации изучает и, как ему кажется, берет под контроль тревожную ситуацию. Но на самом деле начинает беспокоиться еще больше.

Поэтому необходимо заставлять себя ограничивать количество прочитанных в день новостей, чтобы сохранить душевное равновесие и психическое здоровье. 

По наблюдениям психологов, количество россиян с жалобами на думскроллинг увеличилось с момента объявления частичной мобилизации.

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krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Козырь дивный

Молодец! Речь уже идет не о новых территориях а как бы путинским сохранить власть ))))

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...