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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск предложил мирный план разрешения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а во включенных в состав РФ регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН, написал в Twitter основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Россия уйдет, если такова будет воля людей», — выразил уверенность Маск. «Крым официально будет частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», — отметил бизнесмен.

Маск выдвинул еще два условия достижения мира:
- обеспечение водой Крыма;
- нейтральный статус Украины.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал Маск.

В противном случае, по его мнению, Украину ждет поражение. «Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира», — призвал бизнесмен.

Предложение Маска возмутило украинские власти. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил, что у Киева есть «мирный план получше». Он включает военный захват Крыма и разоружение России. 

Тема: Военная операция на Украине
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