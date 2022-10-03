Кремль ответил на слова Кадырова о ядерном оружии

Главы регионов имеют право выражать собственное мнение, но эмоции не должны брать верх, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на слова главы Чечни о ядерном оружии.

Ранее Кадыров в своем телеграм-канале написал о том, что «в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [кампании]. И продолжает вносить», — цитирует ТАСС Пескова.

Другое дело, продолжил он, что «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».

В ответ на вопрос, можно ли считать проявлением эмоций конкретно призыв использовать ядерное оружие, Песков напомнил: «У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрины». «Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — подчеркнул он.