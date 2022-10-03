Роскосмос опубликовал фото ЧП на «Северных потоках»

Роскосмос опубликовал снимки из космоса с места утечки газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщается в телеграм канале компании.

«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"», — говорится в сообщении.

Фото: © Роскосмос

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин заявил, что «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Версии ЧП на «Северных потоках»

Вице-премьер Александр Новак отметил, что «потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.