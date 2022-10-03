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Роскосмос опубликовал фото ЧП на «Северных потоках»

Источник:
Sibnet.ru
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Роскосмос опубликовал снимки из космоса с места утечки газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщается в телеграм канале компании.

«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"», — говорится в сообщении.

Фото: © Роскосмос

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин заявил, что «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Версии ЧП на «Северных потоках»

Вице-премьер Александр Новак отметил, что «потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.

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Топ комментариев

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.