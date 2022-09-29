Диверсия века: кто взорвал российские газопроводы в Европу?

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за «инцидентов» на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — три нитки из четырех были повреждены в ночь на 26 сентября. Оператор Nord Stream AG уточнил, что повреждения носят «беспрецедентный характер». Кто может стоять за «диверсией века» и чем это грозит России и Европе?

Что произошло

Специалисты Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток «Северного потока-2» в ночь на 26 сентября. Они немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Через некоторое время давление упало на обеих нитках «Северного потока-1». В обычных условиях давление внутри трубы составляет 105 бар, после инцидента оно упало до экстремального показателя в 7 бар.

Датские военные нашли три места утечек газа из «Северных потоков» — все они оказались в международных водах к юго-западу и северо-востоку от острова Борнхольм. Они сняли видео, на котором заметен гигантский газовый гейзер, вырывающийся на поверхность.

обнаруженная датскими военными утечка из газопровода Фото: © Danish Defence

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки. Эксперты Национального центра сейсмологии Швеции подсчитали, что мощность таких взрывов была эквивалентна подрыву динамитного заряда весом 100 килограммов. При этом они исключили вариант с землетрясением.

27 сентября представители Nord Stream заявили, что утечки и падение давления были вызваны физическим воздействием на газопроводы. «Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — говорилось в сообщении компании.

При этом службы безопасности Германии опасаются, что все три трубы газопроводов могут оказаться непригодными для ремонта, если не начать работы в ближайшее время. Соленая вода, попавшая в трубу, неизбежно вызовет опасную коррозию металла.

Какие версии ЧП

Ответственность за атаку на трансграничную энергетическую инфраструктуру никто не взял. Немецкое издание Der Tagesspiegel утверждает, что участники расследования полагают, что газопроводы были повреждены в результате целенаправленной диверсии.

По мнению немецких спецслужб, за разрушением «Северных потоков» могут стоять украинские силы или силы, связанные с Украиной. Кроме этого, существует вероятность, что газопроводы были взорваны в ходе спецоперации России, пишет автор материала.

Кремль отверг эти обвинения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал ЧП «очень тревожными новостями». Представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден должен публично подтвердить или опровергнуть причастность его страны к авариям на трех нитках «Северных потоков».

Она напомнила, что 7 февраля 2022 года Джо Байден сказал, что в случае российского вторжения на территорию Украины газопроводу «Северный поток-2» будет положен конец. При этом американский лидер не стал уточнять, какие именно меры собирается предпринять Вашингтон. 20 сентября аварию планируется обсудить на Совете Безопасности ООН.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море протяженностью 1224 километра, мощность двух ниток: 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Строительство началось в 2010 году, в октябре 2012 года он заработал на полную мощность. В конце августа 2022 года прокачка по нему была остановлена «Газпромом» из-за проблем с газовыми турбинами.

Эксперты уже заявили, что предполагаемая диверсия могла быть совершена только государственными структурами. Нитки газопроводов находятся на глубине 100-150 метров, что требует наличия барокамеры и специального судна в случае погружения водолазов. Впрочем, есть альтернативный вариант — подрыв мины с помощью глубоководного аппарата или подлодки.

Согласно данным портала отслеживания авиационных перелетов Flightradar, ночью перед аварией в районе пролегания «Северных потоков» летал вертолет ВВС США Sikorsky MH-60R Strike Hawk, который используется для ведения интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде.

Что ждет Европу и Россию

Оба газопровода простаивали на момент аварии, поэтому диверсия не имела серьезного значения для краткосрочных поставок топлива в Европе. Однако «Северный поток» последние годы являлся ключевым трубопроводом для снабжения ЕС российским газом. Наибольший объем поставок приходился на Германию.

Немецкий оператор не исключает, что трубопроводы еще можно отремонтировать, но для этого необходимо определить повреждения и возможности восстановления ниток. При этом работы затрудняют санкции США, наложенные на компанию Nord Stream 2 AG. Кроме этого, восстановление подводных газопроводов — сложнейшая инженерная задача.

Если последствия диверсии не удастся устранить, Евросоюз потеряет стратегический канал поставок российского газа. При этом пока Россия продолжает экспорт топлива в Европу через территорию Украины, а также по «Турецкому потоку». Но даже при сохранении этих поставок «Газпром» лишится значительной части выручки.

Строительство «Северного потока-2» началось в сентябре 2018 года и завершилось в сентябре 2021 года. У него аналогичная «старшему брату» мощность и длина. Газопровод наполнили техническим газом, однако обе нитки простаивали из-за введенных санкций США и отказа Германии провести его сертификацию.

Так, за январь—август 2022 года российская компания снизила экспорт в дальнее зарубежье на 37,4%, до 82,2 миллиарда кубометров в годовом выражении. От дефицита страдает и Европа — средняя цена газа в ЕС в июне составила около 1240 долларов за тысячу кубометров, в июле — порядка 1850, в августе — 2515 долларов.