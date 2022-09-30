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Новосибирский военком объяснил заполненные мобилизованными ДК

Источник:
Sibnet.ru
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Три эшелона с мобилизованными из разных регионов одновременно прибыли на обучение в Новосибирск. Чтобы люди не оставались на улице ночью, их временно разместили в актовых залах и свободных помещениях военного училища, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Новосибирское высшее военное командное училище стало пунктом сбора для мобилизованных из четырех регионов Сибири. На его базе они пройдут занятия по тактико-специальной и специальной подготовке, изучат устройство технических средств разведки, средств связи, минно-взрывное дело, военную топографию.

В пятницу в Сети появились фотографии прибывших в Новосибирск мобилизованных, вынужденных ночевать в актовых залах местных ДК или на лестницах.

«Разместили на ночь мобилизованных прибывших в Новосибирск. В доме молодежи. Без мест для сна. Рядовых и офицеров не разделяют. Общим скопом», — процитировал слова одного из военнослужащих журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем телеграм-канале.

Кудрявцев объяснил, что в четверг к военному училищу почти одновременно прибыло три эшелона с мобилизованными из разных регионов.

«Чтобы (мобилизованным) не ночевать на улице, были задействованы учреждения культуры и Первомайского района, Академгородка и пункт сборный пункт военного комиссариата области. Люди был перемещены в отапливаемые помещения и обеспечены питанием», — отметил он.

После этого все мобилизованные поочередно регистрировались на сборном пункте приема и размещались на территории военного училища.

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Оборона #Армия #Новосибирск #Иркутск
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