Главком Сухопутных войск оценил ПЗРК «Игла» и «Верба»

Российские военные около трети пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба», сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК "Игла" и "Верба", на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — сказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерала армии, эффективными по борьбе с беспилотниками и реактивными системами залпового огня противника себя показали зенитные ракетные системы С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, М2ДТ)».

«Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности», — подчеркнул он.