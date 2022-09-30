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Эрдоган попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с российским лидером Владимиром Путиным и попросил предоставить еще один шанс переговорам с Украиной, сообщила администрация турецкого президента

Эрдоган отметил, что готов стать посредником в переговорах Украины и России. Для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности».

«В этой связи турецкий лидер сообщил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины», — цитирует ТАСС сообщение администрации Эрдогана.

Эрдоган хочет продлить зерновую сделку и бесперебойно вывозить удобрение из России. На сайте Кремля сообщается, что Путин выразил признательность за вклад Турции по вывозу зерновых.

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