НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу «Маска. Танцы» с угадыванием звезд покажут на СТС

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Фото: © пресс-служба СТС

Телеканал СТС анонсировал новое шоу «Маска. Танцы», где жюри будут угадывать танцующих звезд, скрывающихся под масками.

Шоу «Маска. Танцы» — аналог «Маски» с поющими артистами. В новом проекте выступят четырнадцать звезд.

По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

В состав жюри вошли Сергей Светлаков и Егор Дружинин. Вместе с ними угадывать, кто из танцующих звезд скрывается за маской, будут Клава Кока и Тимур Родригез. Пятого члена жюри и ведущего будут держать в секрете до премьеры.

Тимур Родригез, который угадывал поющих артистов в нескольких сезонах «Маски», считает, что в танцевальном проекте распознать героя будет сложнее.

«Все-таки вокальные интонации могут выдать человека. И теперь я даже не представляю, за что зацепиться. Но ещё интереснее, как будут справляться участники. Ведь главное здесь — удобство, а как танцевать в этих костюмах, я просто не представляю», — цитирует пресс-служба СТС Родригеза.

Премьера шоу «Маска. Танцы» состоится на канале СТС 9 октября в 17.00.

Еще по теме
Новые каналы включат для абонентов Ростелекома
Новое романтическое шоу «Влюбись, если сможешь» покажут на ТНТ
Омичка Светлана Иванова попала в финал шоу «Голос 60+»
Исторический сериал «Собор» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО
Плюсы и минусы: зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
53
США предостерегли Россию от применения ядерного оружия
40
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
33
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
32
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
24
Опубликованы итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье