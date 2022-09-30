Шоу «Маска. Танцы» с угадыванием звезд покажут на СТС

Телеканал СТС анонсировал новое шоу «Маска. Танцы», где жюри будут угадывать танцующих звезд, скрывающихся под масками.

Шоу «Маска. Танцы» — аналог «Маски» с поющими артистами. В новом проекте выступят четырнадцать звезд.

По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

В состав жюри вошли Сергей Светлаков и Егор Дружинин. Вместе с ними угадывать, кто из танцующих звезд скрывается за маской, будут Клава Кока и Тимур Родригез. Пятого члена жюри и ведущего будут держать в секрете до премьеры.

Тимур Родригез, который угадывал поющих артистов в нескольких сезонах «Маски», считает, что в танцевальном проекте распознать героя будет сложнее.

«Все-таки вокальные интонации могут выдать человека. И теперь я даже не представляю, за что зацепиться. Но ещё интереснее, как будут справляться участники. Ведь главное здесь — удобство, а как танцевать в этих костюмах, я просто не представляю», — цитирует пресс-служба СТС Родригеза.

Премьера шоу «Маска. Танцы» состоится на канале СТС 9 октября в 17.00.