Похититель ребенка на Алтае получил 20 лет колонии

Житель Алтайского края, несколько дней продержавший в подвале похищенную им 12-летнюю девочку, проведет 20 лет в колонии строгого режима, сообщает СУ СК региона.
Резонансный инцидент произошел летом прошлого года в одном из сел Бийского района. 40-летний мужчина увидел 12-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде по проселочной дороге.
Он столкнул ее с велика, связал, надел на голову мешок, потом погрузил в прицеп самоходного транспортного средства и увез в подвал занимаемого им дома, где удерживал, в том числе, пристегнув цепью, угрожал убить.
Чтобы скрыть преступления, он привез на берег реки вещи девочки и мобильный телефон, сымитировав, что ребенок утонул. Девочку искали десятки людей – правоохранители и волонтеры.
Узнав, какой общественный резонанс вызвало его преступление, он отпустил девочку, которая сама вернулась домой, и скрылся. Его искали несколько дней, в итоге нашли в соседней Республике Алтай, куда он пробирался через леса.
Его судили по нескольким статьям – «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».
В ходе предварительного следствия похититель вину признал, признал его вину и суд, который приговорил похитителя к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
MuCbEПрощай благополучие Европы и ее жителей!!
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EvgenAEYРазве есть смысл жаловаться в ООН? Или так для галочки?