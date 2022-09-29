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Похититель ребенка на Алтае получил 20 лет колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК Алтайского края

Житель Алтайского края, несколько дней продержавший в подвале похищенную им 12-летнюю девочку, проведет 20 лет в колонии строгого режима, сообщает СУ СК региона.

Резонансный инцидент произошел летом прошлого года в одном из сел Бийского района. 40-летний мужчина увидел 12-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде по проселочной дороге.

Он столкнул ее с велика, связал, надел на голову мешок, потом погрузил в прицеп самоходного транспортного средства и увез в подвал занимаемого им дома, где удерживал, в том числе, пристегнув цепью, угрожал убить.

Чтобы скрыть преступления, он привез на берег реки вещи девочки и мобильный телефон, сымитировав, что ребенок утонул. Девочку искали десятки людей – правоохранители и волонтеры.

Узнав, какой общественный резонанс вызвало его преступление, он отпустил девочку, которая сама вернулась домой, и скрылся. Его искали несколько дней, в итоге нашли в соседней Республике Алтай, куда он пробирался через леса.

Его судили по нескольким статьям – «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

В ходе предварительного следствия похититель вину признал, признал его вину и суд, который приговорил похитителя к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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ЧП #Алтайский край #Республика Алтай #Криминал
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