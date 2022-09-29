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Папа римский оказался сторонником диалога с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: Edgar Jiménez from Porto, Portugal / CC BY-SA 2.0

Ватикан, несмотря на заявления стран Запада, остается важным игроком в Европе, способным сохранить конструктивный диалог с Россией, пишут итальянские СМИ.

Рассуждая о роли Ватикана в украинском конфликте журналисты напомнили, что его представители не отказывались от переговоров с Москвой и продолжили их на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно там прошла встреча госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Святой престол — знакомый и уважаемый собеседник для Кремля, поэтому он может сыграть важную роль как раз в тот момент, когда кажется, что столкновения с Западом не избежать», — приводит РИА Новости мнение газеты Il Giornale.

Издание также рассказало о других контактах Ватикана с Москвой: встрече апостольского нунция монсеньора Джованни д'Аньелло с патриархом Кириллом, а также о работе архиепископа и председателя Конференции католических епископов России Паоло Пецци.

«В недавнем интервью Пецци подчеркнул, что "основная проблема — найти такое решение, чтобы никто не чувствовал себя побежденным"». «Именно в этом состоит самая большая трудность", поскольку достичь этого можно "только путем самопожертвования», — считает Il Giornale.

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MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.

foxpro

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EvgenAEY

Разве есть смысл жаловаться в ООН? Или так для галочки?