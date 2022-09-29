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Спрос на авто упал на треть в мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне после объявления частичной мобилизации стали меньше интересоваться покупкой автомобилей, спрос на машины снизился на 30% с 21 сентября, подсчитали эксперты портала «Дром».

«Осенью, как правило, на рынке оживление, но сейчас заметно просел интерес к покупкам машин. Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей», — отметил аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

По его прогнозу, в перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу. Тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз.

По состоянию на 29 сентября средняя стоимость подержанного автомобиля, выставленного на продажу, составляет 967 тысяч рублей.

Цена трехлетней машины составляет в среднем 2,6 миллиона рублей, автомобили от 4 до 8 лет продаются за 1,4 миллиона рублей, от 9 до 13 — стоят в среднем 749 тысяч рублей.

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