Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей

Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российским АвтоВАЗом, сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — цитирует Манеша РИА Новости.

Также Иран заинтересован в импорте и экспорте автозапчастей. Манеш отметил, что его стране нужны двигатели и тормозная система. Взамен могут предложить более 2 тысяч видов деталей.

«Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около 2-2,5 тысячи», — отметил Манеш.