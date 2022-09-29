НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © АвтоВАЗ

Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российским АвтоВАЗом, сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — цитирует Манеша РИА Новости.

Также Иран заинтересован в импорте и экспорте автозапчастей. Манеш отметил, что его стране нужны двигатели и тормозная система. Взамен могут предложить более 2 тысяч видов деталей.

«Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около 2-2,5 тысячи», — отметил Манеш.

Еще по теме
Mazda свернет производство в России
Toyota закроет завод в России
АвтоВАЗ обозначил цену разработки коробки-автомата
Глава АвтоВАЗа нашел способы поддержать спрос на Lada
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
США предостерегли Россию от применения ядерного оружия
40
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
33
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
31
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
24
Опубликованы итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье