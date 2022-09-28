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Первый снег выпал в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снегопад начался в Новосибирске утром в среду, большие хлопья снега быстро покрыли траву, деревья и машины.

Постоянного снежного покрова пока в Новосибирске не прогнозируется, сообщила ранее Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По ее словам, холодная погода с отрицательными ночными температурами продлится до понедельника. Затем станет немного теплее.

В прошлом году первый снег в Новосибирске выпал 26 сентября. Снежинки сразу растаяли, не коснувшись земли. В позапрошлом году он выпал 29 сентября. То есть снег выпадает примерно в одни даты.

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