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Донбасс, Запорожье и Херсон завершают референдумы

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Проведение референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей завершается.

Голосование, которое проводилось первые четыре дня выездными комиссиями на придомовых территориях и путем поадресного обхода, будет проходить во вторник на избирательных участках с 08.00 до 16.00. Сразу после их закрытия начнется предварительный подсчет голосов, тогда же начнут поступать данные экзитполов

К настоящему времени референдумы во всех четырех регионах признаны состоявшимися — явка везде превысила 50%. В ДНР, по предварительным данным на вечер понедельника, данный показатель составил 86,89%, в ЛНР — 83,61%, в Херсонской области — 63,58%, в Запорожской — 66,43%, сообщили ТАСС в избиркомах регионов.

В ходе голосования жители ДНР и ЛНР отвечают на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?»

В ДНР и ЛНР, где с 2020 года государственным языком является только русский, бюллетени напечатаны на русском языке, в Запорожской и Херсонской областях — на украинском и русском языках.

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