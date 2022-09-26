Омичка Светлана Иванова попала в финал шоу «Голос 60+»

Певица из Омска Светлана Иванова прошла в финал проекта «Голос 60+», она поборется за победу в команде Валерия Сюткина.

В воскресенье на Первом канале прошел этап нокаутов в «Голосе 60+». По пять участников из каждой команды исполнили сольно песню, а наставники выбрали только двоих артистов, которые выступят в финале.

Светлана Иванова исполнила песню Любови Успенской «По полюшку». «Это был драматический спектакль, ты просто меня потрясла», — оценил наставник ее выступление.

Валерий Сюткин, принимая решение о финалистах, сказал, что будет выбирать тех, с кем можно сделать интересные номера для зрителей. В итоге он выбрал Светлану Иванову и Алексея Казакова.

Среди финалистов других команд — Михаил Рыжов и Александр Рожников у Александра Малинина, Сергей Щербаков и Виктор Зорин у Игоря Корнелюка, Лариса Соловьева и Раиса Дмитриенко у Елены Ваенги.

Финал шоу «Голос 60+» состоится 2 октября, в воскресенье, на Первом канале.