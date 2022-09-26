Юпитер войдет в великое противостояние с Солнцем

Юпитер в понедельник окажется на минимальном за последние 59 лет расстоянии от Земли, в точке противостояния с Солнцем, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Противостояния Юпитера происходят с периодом раз в 13 месяцев, а великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет из-за эллиптичности его орбиты.

В понедельник, в день противостояния, в 22.25 по московскому времени расстояние от Земли до Юпитера будет наименьшим за последние 59 лет.

В сентябре блеск планеты стал третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. И сейчас Юпитер нельзя не заметить — яркое светило сияет с вечера и всю ночь над юго-восточным горизонтом.

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Астрономы отметили, что месяц до и после противостояния — наилучший период для наблюдений и получения фотографий Юпитера.

В эти дни видимый диаметр Юпитера на небе наибольший и у любителей есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях.

Юпитер — газовый гигант, крупнейшая планета Солнечной системы. Его название происходит от древнеримского верховного бога-громовержца. У планеты есть 80 спутников, самые крупные из которых — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.