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Заболеваемость ковидом в России оказалась на верхнем плато

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России сейчас находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая, сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сейчас находимся на верхнем плато. Примерно к началу сентября поднялась до верхних цифр. <…> Примерно 50 тысяч человек заболевают у нас и примерно 100 человек умирают. Эта летальность очень невысокая», — приводит ТАСС слова ученого.

Линия омикрон-штамма коронавируса BA.5 «прошла по всему миру». В некоторых странах ее распространение еще продолжается, уточнил он. В России последняя волна заболеваемости ковидом, вызванная распространением BA.5, началась в конце июля.

«Летальность вируса невысокая. <...> Это будет тянуться, и [уровень заболеваемости] постепенно начнет спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», — пояснил эксперт.

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