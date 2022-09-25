Заболеваемость ковидом в России оказалась на верхнем плато

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России сейчас находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая, сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сейчас находимся на верхнем плато. Примерно к началу сентября поднялась до верхних цифр. <…> Примерно 50 тысяч человек заболевают у нас и примерно 100 человек умирают. Эта летальность очень невысокая», — приводит ТАСС слова ученого.

Линия омикрон-штамма коронавируса BA.5 «прошла по всему миру». В некоторых странах ее распространение еще продолжается, уточнил он. В России последняя волна заболеваемости ковидом, вызванная распространением BA.5, началась в конце июля.

«Летальность вируса невысокая. <...> Это будет тянуться, и [уровень заболеваемости] постепенно начнет спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», — пояснил эксперт.