Участникам митинга в Москве вручили повестки в военкомат

Более 500 человек привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге в Москве. Части из них вручили повестки в военкомат.

Всего за участие в несогласованном митинге были задержаны 516 человек, при этом в отношении 514 из них были составлены протоколы об административном правонарушении, передает телеграм-канал «112».

Кроме этого, в отношении одного из участников митинга также было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также утверждается, что после задержания 192 мужчинам, участвовавшим в акции, вручили повестки в военкомат.