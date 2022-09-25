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Участникам митинга в Москве вручили повестки в военкомат

Источник:
«112»
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Фото: © Sibnet.ru

Более 500 человек привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге в Москве. Части из них вручили повестки в военкомат.

Всего за участие в несогласованном митинге были задержаны 516 человек, при этом в отношении 514 из них были составлены протоколы об административном правонарушении, передает телеграм-канал «112».

Кроме этого, в отношении одного из участников митинга также было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также утверждается, что после задержания 192 мужчинам, участвовавшим в акции, вручили повестки в военкомат.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

krasprol

Этому государству нельзя доверять.