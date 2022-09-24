В субботу, 24 сентября в центре Новосибирска, по периметру площади Ленина, расставлены автозаки и полицейские автобусы. По скверу рассредоточены сотни силовиков в черной форме — одни дежурят возле выходов из метро, другие группами неторопливо патрулируют сквер напротив Оперного театра. Становится понятно — опять ожидается несанкционированная акция.

Случайные прохожие удивляются: «Что происходит?». Полицейские наотрез отказываются отвечать на расспросы. Их внимание постепенно переключается на молодых людей, которые ближе к 17.00 стекаются к площадке перед театром и образуют несколько плотных групп.

С площади торопливо уходят молодожены, бросая подозрительные взгляды на молчаливые черные шеренги. Другие случайные отдыхающие остаются наблюдать за происходящим со скамеек — кто равнодушно, а кто с нескрываемым интересом.

Молодежное движение «Весна», созданное выходцами из петербургского отделения партии «Яблоко», после объявления в России частичной мобилизации анонсировало проведение 24 сентября акций протеста в крупных российских городах.

Силовики против хороводов

Негромко переговаривающаяся молодежь чем-то незримо отличается от праздно шатающихся горожан — несмотря на простую одежду и улыбки, они буквально выглядят иными. Все — юные, девушек примерно в два раза больше, чем парней.

Фото: © Sibnet.ru

Без всякой команды молодые люди вдруг образуют на площади огромный хоровод и сорванными голосами начинают петь детские песни — «Пусть всегда будет Солнце» и «В лесу родилась елочка». Прохожие снимают происходящее на смартфоны, а сотрудники Центра «Э» (скорее всего, это именно они) достают видеокамеры и начинают в упор фиксировать происходящее.

Терпения полиции хватает ровно на пять минут. Офицеры включают громкоговорители. «Граждане! Призываем вас не участвовать в несанкционированном мероприятии. В противном случае будете привлечены к административной ответственности»», — зачитывают они по бумажкам, перебивая друг друга.

Рядовые полицейские в это время сжимают кольцо вокруг молодых людей, разбивая их на несколько кучек. В ответ те дружно скандируют: «Выпускай!». Их примерно 50-60, за черной стеной людей почти не видно. Никого не выпускают — начинаются задержания.

«Государство снова стало чудовищем»

Участников несогласованной акции выдергивают по одному и тащат в автозаки. Девушки в основном идут сами. Парни ожесточенно сопротивляются, к ним применяют силу. Молодой человек кричит, что ему вывихнули руку и требует вызвать скорую — полицейские бросают его на асфальт и обсуждают, что делать.

Фото: © Sibnet.ru

«Отпустите! Позор!», — слышится из толпы. Случайная прохожая причитает, другая недоумевает и растерянно спрашивает у всех, что происходит: на ее глазах людей задерживают за то, что они взялись за руки и спели детскую песенку.

Еще одного хватают сразу четверо силовиков и уносят с площади за ноги-руки. Он кричит во все горло: «Я лечу!».

Фото: © Sibnet.ru

Несколько минут — и территория перед Оперным театром пустеет, а на тротуарной плитке сиротливо виднеются выпавшие при задержании вещи: смартфон и вейп. Один из полицейских возвращается и подбирает телефон.

ГУ МВД по Новосибирской области не смогло предоставить Sibnet.ru оперативные данные о количестве задержанных. Согласно данным издания «ОВД-Инфо» (внесено в реестр иностранных агентов), всего в центре Новосибирска 24 сентября было задержано 59 человек, их доставили в отделы полиции.

Пожилая наблюдательница в элегантном пальто с болью в глазах негромко говорит в небо: «Мы проспали момент, когда государство снова стало чудовищем». И шагает прочь, качая головой и оглядываясь.