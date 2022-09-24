Россиянам продлили действие порога беспошлинного ввоза

Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз в сумме 1 тысячи евро продлен и теперь будет действовать до 1 апреля 2023 года.

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина уточнила, что изначально порог в 1 тысячу евро был установлен на временной основе до 1 октября 2022 года.

По ее словам, продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.

Беспошлинный ввоз распространяется на товары для физических лиц, перевозимые перевозчиками в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также в пешем порядке.

Если стоимость посылки превышает пороговую сумму или ее вес составляет более 31 килограммов, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 килограмм, отмечала Малкина.