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Новые санкций ЕС коснутся нефти и кибербезопасности

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишут западные СМИ.

В пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, приводит ТАСС выдержки из материала газеты Financial Times.

По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов Евросоюза, которые начинаются в пятницу.

Радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии, — требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. Они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей), а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.

Они также призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только против России, но и против Белоруссии.

Но европейские чиновники, с которыми побеседовала газета, что соглашение по «некоторым из наиболее амбициозных идей» будет сложно достичь. Санкции блок должен одобрить единогласно.

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