Новые санкций ЕС коснутся нефти и кибербезопасности

Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишут западные СМИ.
В пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, приводит ТАСС выдержки из материала газеты Financial Times.
По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов Евросоюза, которые начинаются в пятницу.
Радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии, — требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. Они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей), а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.
Они также призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только против России, но и против Белоруссии.
Но европейские чиновники, с которыми побеседовала газета, что соглашение по «некоторым из наиболее амбициозных идей» будет сложно достичь. Санкции блок должен одобрить единогласно.
vladik81дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)
Denis CENTRЕщё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...
pkv84Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...
userkcза такую сумму можно несколько новых подводных лодок разработать не только коробку автомат на разработку...