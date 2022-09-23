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Евгения Медведева станет судьей в «Новых танцах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Фигуристка Евгения Медведева сядет в жюри в очередном выпуске шоу «Новые танцы», ее удивит номер мужчин с оголенными торсами, сообщила пресс-служба ТНТ.

Среди прочих номеров в выпуске покажут выступление команды Pride Crew. Танцовщики покажут акробатические трюки с оголенными торсами и заставят Евгению Медведеву кричать от восторга.

«Я фанатка образов. Мне нравится, когда меня забирают с собой и показывают все, что происходит внутри номера. Я всегда разглядываю в образах душу и самые настоящие эмоции», — цитирует пресс-служба ТНТ Медведеву.

Очередной выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» покажут в субботу, 24 сентября, в 21.00 на телеканале ТНТ.

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