Евгения Медведева станет судьей в «Новых танцах»

Фигуристка Евгения Медведева сядет в жюри в очередном выпуске шоу «Новые танцы», ее удивит номер мужчин с оголенными торсами, сообщила пресс-служба ТНТ.

Среди прочих номеров в выпуске покажут выступление команды Pride Crew. Танцовщики покажут акробатические трюки с оголенными торсами и заставят Евгению Медведеву кричать от восторга.

«Я фанатка образов. Мне нравится, когда меня забирают с собой и показывают все, что происходит внутри номера. Я всегда разглядываю в образах душу и самые настоящие эмоции», — цитирует пресс-служба ТНТ Медведеву.

Очередной выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» покажут в субботу, 24 сентября, в 21.00 на телеканале ТНТ.