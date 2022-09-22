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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ обозначил цену разработки коробки-автомата

Источник:
Sibnet.ru
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Глава АвтоВАЗа Макисм Соколов назвал стоимость разработки отечественных ключевых агрегатов для автомобилей.

«Автоматическая коробка, полный привод и современный двигатель — возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования», — сказал Соколов во время совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.

Создание автоматической трансмиссии с «полным набором национальных компетенций» обойдется в 30 миллиардов рублей. Примерно 10 миллиардов рублей необходимо на создание другой вариации механической коробки передач, «которая будет тянуть более тяжелые автомобили».

«Национальной компетенции по созданию полного привода у нас тоже нет — это порядка 20 миллиардов рублей», — добавил глава АвтоВАЗа.

Тема: Русские машины
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