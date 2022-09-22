Аэропорт в Иркутске смогут перенести

Минобороны разрешило перенести аэропорт Иркутска на площадку в Поздняково, этого долгие годы добивались власти, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Несколько десятилетий власти добиваются переноса действующего аэропорта Иркутска из центра города на окраину. Но подходящее место находилось в непосредственной близости с объектом Минобороны,

Минобороны согласовало площадку в Поздняково под строительство нового аэропорта.

«Предстоит кропотливая работа. В первую очередь необходимо получить проект и экспертизу на строительство взлетно-посадочной полосы. Во вторую — найти инвестора на строительство аэровокзального комплекса, чем мы сейчас и занимаемся», — написал Кобзев.

Также надо подвести инфраструктуру к объекту, чем правительство области уже начинает занимается. Это займет не один год, признал губернатор.