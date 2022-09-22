Чичерина выпустила песню про мощь России

Певица Юлия Чичерина выпустила песню «Русский лес» на стихи Александра Проханова, где Россия предстает в образе великой освободительницы.

«Когда враги сжигали города, живая ты и мертва вода, к нам приходил на помощь русский лес, и города вставали до небес», — спела Чичерина.

Также в песне упоминается, что Россия победила во время Великой Отечественной войны, а теперь заступается за других: «Ты был Москва и стал теперь Донбасс».

Чичерина с 2015 года активно поддерживает ДНР и ЛНР, осуждая действия украинских властей. В 2020 году она получила гражданство Донецкой Народной республики. Певица награждена крестом «За службу на Донбассе» Управлением Народной милиции ДНР, а также «Орденом дружбы» ДНР.