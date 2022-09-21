НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал число запасников, подлежащих призыву

Источник:
Sibnet.ru
1059 2
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в рамках частичной мобилизации, которая объявлена 21 сентября, будет призвано чуть более 1% всех резервистов.

«300 тысяч резервистов будут призваны», — сказал в эфире «Россия 24». При этом министр отметил, что это 1,1% от всех людей, находящихся в запасе, которых не менее 25 миллионов.

По словам Шойгу, призываться будут военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. 

Мобилизовать запасников, по словам министра обороны, планируется частями. А перед отправкой для выполнения боевых задач мобилизованные будут проходить подготовку или переподготовку. 


Текст Указа о частичной мобилизации
Еще по теме
Путин рассказал о «ядерном шантаже» НАТО и розе ветров
Шойгу объявил потери России и Украины
Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
Кого призовут: что такое мобилизация?
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
Шойгу объявил потери России и Украины
Лавров прибыл на Генассамблею ООН
Президент Польши потребовал от России репараций
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
40
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
35
США разозлила низкая эффективность санкций против России
35
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации