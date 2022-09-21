Шойгу назвал число запасников, подлежащих призыву

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в рамках частичной мобилизации, которая объявлена 21 сентября, будет призвано чуть более 1% всех резервистов.

«300 тысяч резервистов будут призваны», — сказал в эфире «Россия 24». При этом министр отметил, что это 1,1% от всех людей, находящихся в запасе, которых не менее 25 миллионов.

По словам Шойгу, призываться будут военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью.

Мобилизовать запасников, по словам министра обороны, планируется частями. А перед отправкой для выполнения боевых задач мобилизованные будут проходить подготовку или переподготовку.