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Половина новосибирцев поборола осеннюю хандру с помощью секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Новосибирска нашли самый простой способ поднять себе настроение осенью, они решили заняться сексом с любимым человеком, сообщается в исследовании онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и ювелирной компании SOKOLOV.

Секс в качестве лекарства от тоски выбрали 47% жителей Новосибирска. Также популярными вариантами борьбы с депрессией стали сладости и шоппинг.

Многим опрошенным помогают отвлечься вредные привычки. Осенью 15% жителей Новосибирска начинают чаще употреблять алкоголь. Опрошенные также отметили, что стали чаще увлекаться вредной едой (24%), курить (11%) и совершать импульсивные покупки (15%).

Больше всего радости жителям Новосибирска доставляет покупка ювелирных украшений и одежды, смартфонов и другой техники.

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Сибирь #Новосибирск #Здоровье
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