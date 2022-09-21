Половина новосибирцев поборола осеннюю хандру с помощью секса

Жители Новосибирска нашли самый простой способ поднять себе настроение осенью, они решили заняться сексом с любимым человеком, сообщается в исследовании онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и ювелирной компании SOKOLOV.

Секс в качестве лекарства от тоски выбрали 47% жителей Новосибирска. Также популярными вариантами борьбы с депрессией стали сладости и шоппинг.

Многим опрошенным помогают отвлечься вредные привычки. Осенью 15% жителей Новосибирска начинают чаще употреблять алкоголь. Опрошенные также отметили, что стали чаще увлекаться вредной едой (24%), курить (11%) и совершать импульсивные покупки (15%).

Больше всего радости жителям Новосибирска доставляет покупка ювелирных украшений и одежды, смартфонов и другой техники.