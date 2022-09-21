Президент Сербии увидел предпосылки к мировой войне

Мир движется в сторону крупного военного конфликта, которого не было со времен Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Предполагаю, что от этапа специальной военной операции мы подходим к крупному военному конфликту и теперь вопрос в том, где границы, и вступим ли через некоторое время, может быть, уже через месяц или два, в крупный конфликт, подобного которому у нас не было со времен Второй мировой войны», — сказал Вучич в интервью телеканалу RTS.

По его мнению, будут дальнейшие осложнения отношений между Западом и Россией, а также Западом и Китаем.

В мае Вучич заявил, что Белград не поддержит введение антироссийских санкций. Власти страны в 2014 году также не поддержали их.