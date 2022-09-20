Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов

Банк России с 1 января 2023 года ужесточит правила кредитования, чтобы снизить риски в сегменте необеспеченной розницы. Для этого будут введены прямые количественные ограничения в сфере потребительского кредитования.

Регулятор использует новый инструмент — макропруденциальные лимиты, которые позволят ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. При этом их действие будет отличаться в зависимости от типа кредитного заведения.

Так, для банков с универсальной лицензией лимиты будут распространяться на необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт. Их установят по двум параметрам — по сроку кредита и показателю долговой нагрузки.

Согласно ограничениям, на кредиты клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80% должно будет приходиться не более четверти объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Долю ссуд со сроком более пяти лет планируется ограничить на уровне 10%.

Для микрофинансовых организаций будут действовать иные лимиты — клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80% смогут выдавать не более 35% от всех объема потребительских займов и займов с лимитом кредитования.

В августе было зафиксировано восстановление рынка кредитов — банки выдали россиянам 1,1 триллиона рублей, что сопоставимо с уровнем февраля 2022 года. Популярность кредитных продуктов выросла на фоне снижения ключевой ставки.