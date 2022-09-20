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Возобновлена выдача загранпаспортов нового образца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прием документов на загранпаспорта нового образца, действующие 10 лет, возобновлен, сообщил консульский департамент МИД РФ.

Выдача таких паспортов была приостановлена 26 августа. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что выдача загранпаспортов нового образца приостановлена из-за необходимости технического переформатирования электронного носителя.

«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении МИД.

Загранпаспорта нового образца начали выдавать с 2006 года. С января по июнь россияне оформили почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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