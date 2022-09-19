НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российский топливный союз предупредил о дефиците зимнего дизеля

Источник:
Sibnet.ru
317 1
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Нехватка зимнего дизельного топлива возможна в России в этом сезоне, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности», — сказал Аркуша в интервью радио Sputnik.

По его данным, морозостойкие сорта дизельного топлива в основном экспортируются. Поэтому розничные и оптовые цены на дизель существенно выше, чем на бензин. Такую ситуацию эксперт назвал ненормальной.

Президент РТС считает, что проблема может быть решена за счет поставок этого вида топлива из Белоруссии, и этот вариант в настоящее время прорабатывается.

Еще по теме
Эксперты предрекли Европе мрачные времена без газа из России
Турция частично оплатит российский газ рублями
Новак нашел замену «Северному потоку» для экспорта газа
Западные страны вступят в борьбу за российскую нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
34
США разозлила низкая эффективность санкций против России
32
Кадыров выступил за введение военного положения