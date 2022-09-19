Российский топливный союз предупредил о дефиците зимнего дизеля

Нехватка зимнего дизельного топлива возможна в России в этом сезоне, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности», — сказал Аркуша в интервью радио Sputnik.

По его данным, морозостойкие сорта дизельного топлива в основном экспортируются. Поэтому розничные и оптовые цены на дизель существенно выше, чем на бензин. Такую ситуацию эксперт назвал ненормальной.

Президент РТС считает, что проблема может быть решена за счет поставок этого вида топлива из Белоруссии, и этот вариант в настоящее время прорабатывается.