Место силы показали в телепрограмме о Хакасии

Ведущий программы «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу зарядился духовной энергией на горной гряде Сундуки в Хакасии.

Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» показала горнолыжный курорт Приисковый, Туимский провал и другие красоты Хакасии. В конце выпуска программы «Неизвестные маршруты России» ведущий с проводником оказался на гряде Сундуки.

Там он посидел на «верхнем кресле жрица». Считается, что это место, где напитываешься материальной и духовной энергией. В углубление (разлом) надо сесть, развернув ладони к солнцу. Так можно зарядиться энергией.

Ведущий сидит на верхнем кресле жрица Фото: © кадр из программы

Популярность Сундукам принесли многочисленные легенды, связанные с местом. Гряда каменных образований растянулась на 4,5 километров в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку от села Июс.

Шаманы называют Сундуки местом силы и связи с миром духов. По мнению археологов, здесь была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.