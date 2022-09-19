НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Место силы показали в телепрограмме о Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
306 1

Ведущий программы «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу зарядился духовной энергией на горной гряде Сундуки в Хакасии.

Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» показала горнолыжный курорт Приисковый, Туимский провал и другие красоты Хакасии. В конце выпуска программы «Неизвестные маршруты России» ведущий с проводником оказался на гряде Сундуки.

Там он посидел на «верхнем кресле жрица». Считается, что это место, где напитываешься материальной и духовной энергией. В углубление (разлом) надо сесть, развернув ладони к солнцу. Так можно зарядиться энергией.

Ведущий сидит на верхнем кресле жрица
Фото: © кадр из программы

Популярность Сундукам принесли многочисленные легенды, связанные с местом. Гряда каменных образований растянулась на 4,5 километров в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку от села Июс.

Шаманы называют Сундуки местом силы и связи с миром духов. По мнению археологов, здесь была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.

Еще по теме
Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с турвизами
Страховщики назвали самые опасные летние курорты
Страны Евросоюза перестали оформлять визы россиянам
Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
смотреть все
Жизнь #Туризм #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Кто же разрешит ЗападЛО взять российские земли? Если население решит быть в Россиии, то останется только...

karuto

Посмотрел в зеркало, молодец. Подтверди свой тезис, что Родина в опасности, подтверди свой тезис, что...

MuCbE

Мне кажется словосочетание "двойные стандарты" должно быть на флаге США вместо 50 звезд и полос.

mosquito__2010

"российское государство «контролировало своих соседей», а «люди больше не хотят, чтобы их контролировали»"...