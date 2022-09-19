Место силы показали в телепрограмме о Хакасии

Ведущий программы «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу зарядился духовной энергией на горной гряде Сундуки в Хакасии.
Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» показала горнолыжный курорт Приисковый, Туимский провал и другие красоты Хакасии. В конце выпуска программы «Неизвестные маршруты России» ведущий с проводником оказался на гряде Сундуки.
Там он посидел на «верхнем кресле жрица». Считается, что это место, где напитываешься материальной и духовной энергией. В углубление (разлом) надо сесть, развернув ладони к солнцу. Так можно зарядиться энергией.
Популярность Сундукам принесли многочисленные легенды, связанные с местом. Гряда каменных образований растянулась на 4,5 километров в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку от села Июс.
Шаманы называют Сундуки местом силы и связи с миром духов. По мнению археологов, здесь была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.
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