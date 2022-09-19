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Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с турвизами

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Fridolin freudenfett / CC BY-SA 4.0

Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника закрыли въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности», — приводит «Интерфакс» текст заявления.

Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз — это «привилегия, которая не относится к числу прав человека». «Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Ограничение не распространяется на всех россиян. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.

Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

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Политика #Мир #Туризм
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