Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Новосибирске, три человека пострадали, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утечка аммиака произошла на втором этаже Новосибирского хладокомбината на улице Сибиряков Гвардейцев, 54. 300 человек эвакуировались самостоятельно.

Сотрудники сами перекрыли трубу, из которой произошла утечка. По уточненной информации, три человека госпитализированы с легкой степенью отравления.

«Новосибирский Хладокомбинат» производит 50 видов мороженого, в том числе пломбир и эскимо.