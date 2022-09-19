НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
452 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Новосибирске, три человека пострадали, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утечка аммиака произошла на втором этаже Новосибирского хладокомбината на улице Сибиряков Гвардейцев, 54. 300 человек эвакуировались самостоятельно.

Сотрудники сами перекрыли трубу, из которой произошла утечка. По уточненной информации, три человека госпитализированы с легкой степенью отравления.

«Новосибирский Хладокомбинат» производит 50 видов мороженого, в том числе пломбир и эскимо.

Еще по теме
Падение гимнастки в омском цирке попало на видео
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
Ростехнадзор назвал все причины аварии на «Листвяжной»
Жительнице Алтая заплатят за сломанную у ТЦ руку
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Кто же разрешит ЗападЛО взять российские земли? Если население решит быть в Россиии, то останется только...

karuto

Посмотрел в зеркало, молодец. Подтверди свой тезис, что Родина в опасности, подтверди свой тезис, что...

MuCbE

Мне кажется словосочетание "двойные стандарты" должно быть на флаге США вместо 50 звезд и полос.

mosquito__2010

"российское государство «контролировало своих соседей», а «люди больше не хотят, чтобы их контролировали»"...