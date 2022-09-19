Мантуров оценил объем параллельного импорта в России

Объем ввезенных по параллельному импорту товаров к концу года составит не менее 20 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«За три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов (только за август 3,1 миллиарда). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов», — сказал министр в интервью «Известиям».

Мантуров отметил, что Ушедшие из России компании заинтересованы в продолжении деятельности или в возвращении на российский рынок. «Они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», — отметил он.

Параллельный импорт стал мерой поддержки импортеров. Этот режим распространяется на оригинальную продукцию и предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности возможность ввоза таких товаров без согласия правообладателей.