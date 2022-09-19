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Падение гимнастки в омском цирке попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Татьяна Золотухина сорвалась во время номера под куполом цирка в Омске и упала с высоты 3 метра, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает Омский государственный цирк в соцсетях.

Жители Омска опубликовали в «ВКонтакте» видео с падением гимнастки на выступлении. Зрители не сразу могли понять, задумано ли было это падение. За кадром слышно, как ребенок говорит: «Мне страшно».

Под видео омский госцирк сообщил, что номер «Пламя» в жанре «Ремни» исполняла актриса Татьяна Золотухина в дуэте с супругом Сергеем Золотухиным.

«Во время трюка, она не удержалась и упала с высоты три метра. Сейчас здоровью актрисы ничего не угрожает. Номер "Ремни" работается во всем мире без страховки. Это один из самых зрелищных жанров и конечно же он по-своему очень рискованный», — говорится в сообщении.

По данным цирка, во время репетиций подобных номеров, артисты отрабатывают не только номер, но и в случае работы без страховки, техники падения, поэтому для актрисы это не было неожиданностью.

После падения, актрису унесли за кулисы. Там ей оказали первую помощь, далее актриса самостоятельно проследовала до кареты скорой помощи и ее госпитализировали. В больнице ей провели все необходимые обследования. Здоровью актрисы ничего не угрожает и она вернется на манеж.

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