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Байден заявил, что США защитят Тайвань от Китая

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае возможного «вторжения» со стороны Китая, заявил американский президент Джо Байден.

В интервью телекомпании CBS главы Белого дома спросили, будут ли вооруженные силы США защищать Тайвань. «Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение», — ответил Байден. Затем журналист уточнил у него, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения». «Да», — повторил он.

При этом Байден подтвердил, что Вашингтон не намерен поощрять независимость Тайваня. «Мы согласны с тем, что подписали много лет назад и что существует политика "одного Китая", а Тайвань сам решает вопрос о своей независимости. <...> Мы не поощряем их независимость. <...> Это их решение», — приводит ТАСС слова американского добавил глава государства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Тайванем и поставляет острову вооружения.

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