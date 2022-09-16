Власти задумались о создании единого учебника истории

Новый единый учебник истории, объединивший всеобщий и отечественный истории, может появиться в России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Возможно, вот мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная здесь позиция и был, может быть, новый учебник по истории, объединяющий, может быть, и всеобщую историю, и историю России, и переход к единому предмету "История", где будет преподаваться в том числе то содержание, которое есть сейчас под всеобщей историей и историей России», — цитирует РИА Новости Кравцова.

По его словам, вскоре планируется утвердить федеральный перечень, в котором по каждому предмету останется только один учебник. Сейчас, уточнил он, все учебники проходят доскональную экспертизу.

На этой неделе Госдума приняла закон о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Такие программы будет разрабатывать и утверждать Минпросвещения.

Как поясняла глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, в результате в России появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе. Кроме того, Минпросвещения сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.