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Кадыров призвал регионы произвести «самомобилизацию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Российским регионам необходимо начать «самомобилизацию», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал каждому главе субъекта подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Им нужно доказать свою готовность помочь государству конкретными действиями.

По мнению чеченского лидера, в этом случае можно в самый короткий срок закрыть вопрос решения задач спецоперации без объявления мобилизации. «По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — отметил он.

Кремль неоднократно опровергал возможность полной или частичной мобилизации из-за ситуации на Украине. Более того, участие в спецоперации принимают только контрактники, военнослужащих срочной службы к ней не привлекают.

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xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

niktb

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Рикошет

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Uynachalnica

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