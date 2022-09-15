Кадыров призвал регионы произвести «самомобилизацию»

Российским регионам необходимо начать «самомобилизацию», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал каждому главе субъекта подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Им нужно доказать свою готовность помочь государству конкретными действиями.

По мнению чеченского лидера, в этом случае можно в самый короткий срок закрыть вопрос решения задач спецоперации без объявления мобилизации. «По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — отметил он.

Кремль неоднократно опровергал возможность полной или частичной мобилизации из-за ситуации на Украине. Более того, участие в спецоперации принимают только контрактники, военнослужащих срочной службы к ней не привлекают.