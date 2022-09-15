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Банки обязали раскрывать гарантированную ставку по вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки с 1 октября 2022 года обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам, сообщает Банк России на официальном сайте.

«Банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом», — говорится в сообщении регулятора.

Теперь оформление вклада онлайн будет разрешено только после ознакомления человека с этой ставкой. Гарантированная ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий.

Регулятор отмечает, что раскрытие гарантированной ставки вместе с обязательной таблицей основных условий вклада поможет потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростит выбор кредитного учреждения.

Эксперты отмечают, что банки нередко привлекают клиентов повышенной ставкой вклада, однако при изучении условий выясняется, что такая ставка действует только первый месяц или требует дополнительных расходов для ее получения. Публикация гарантированной ставки исключит такую практику.

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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)