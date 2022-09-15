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Ученые объяснили происхождение суши на Земле

Источник:
«Российская газета»
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Фото: G.E. Ulrich, USGS. Cropping by Hike395 (обсуждение · вклад)

Международная группа геологов установила связь между появлением континентов на Земле и прохождением нашей планеты через рукава Млечного Пути, пишет журнал Geology. 

Каждые 200 миллионов лет Солнечная система проходит через спиральный рукав Млечного Пути — своего рода космическим заграждением. Новое исследование показало, что каждый раз, когда ранняя Солнечная система проходила через такой рукав, она подвергалась мощной бомбардировке комет и астероидов, приводит «Российская газета» выдержки из материала.

Геологи изучили древнейшие геологические структуры, известные как кратоны. Их называют реликтами континентальной коры Земли, они — одни из древнейших горных пород на планете.

Полученные данные были заложены к компьютерную модель, которая выявила определенные закономерности. Например, команда обнаружила, что на нашей планете каждый новый слой твердой коры образовывался своего рода рывками, причем происходило это через примерно равные промежутки времени.

Более того, оказалось, что нарастание коры происходило примерно каждые 200 миллионов лет, что совпадает с циклом прохождения Солнечной системы через спиральный рукав Млечного Пути.

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