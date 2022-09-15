Западные страны вступят в борьбу за российскую нефть

Москва сможет разоблачить блеф Запада об установке верхнего потолка цен на российскую нефть и в ответ ввести нижний предел ее стоимости, ниже которого она ее продавать не будет, считает независимый аналитик в области энергетики Сергей Вакуленко.

Страны G7 надеются ввести ограничение на российскую нефть, начиная с 5 декабря. Запад надеется, что заполнить пробел в санкциях России. До сих пор российской экономике удавалось держаться на плаву за счет продажи нефти. В июле Москва заработала на продаже нефти 74 миллиарда долларов.

«Самый главный из этих вопросов — ответ Москвы», — приводит The National Interеst слова Вакуленко. Хотя общепринятое мнение предполагает, что Россия будет соблюдать новые правила, поскольку даже снижение прибыли от продаж по-прежнему предпочтительнее ее отсутствия, это не обязательно так, полагает он.

«Москва вполне может разоблачить блеф Запада и установить не потолок цен, а нижний предел для своей нефти, запретив экспорт по цене ниже этого порога. ... и тогда Москва могла бы просто ждать, пока перебежчики из картеля покупателей постучатся в ее дверь», — сказал эксперт

Другой фактор — то, как другие важные заинтересованные стороны за пределами России или G7 реагируют на эту инициативу, включая страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Помощь Западу в ограничения цен на нефть также может противоречить интересам Саудовской Аравии и других членов ОПЕК.