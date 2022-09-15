Просмотры сериала «Корона» выросли на 800%

Популярность сериала «Корона» от Netflix резко увеличилась после смерти Елизаветы II, сюжет проекта как раз повествует о правлении королевы.

По информации телеграм-канала Netflix Russia, просмотры «Короны» выросли на 800%. В некоторых странах аудитория сериала выросла в три-пять раз, в сравнении с показателями за предыдущую неделю.

Сериал «Корона» посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Каждый сезон сосредоточен на определенном этапе жизни Ее Величества. Четыре сезона «Короны» уже вышли, премьера пятого запанирована на ноябрь 2022 года.

Планировалось, что сериал будет состоять из шести сезоном. Сюжет финального будет сосредоточен на правлении Елизаветы в XXI веке.