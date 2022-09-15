НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Источник:
ТАСС
577 1
Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии, сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

«Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20.00», — приводит ТАСС слова Григоряня.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.

Еще по теме
Армения и Азербайджан устроили перестрелку на границе
Пентагон оценил потери украинской армии в десятки тысяч человек
Кадыров отправил элитные чеченские части на Украину
Украинский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (1)
Картина дня
Посол России заявил о втягивании США в конфликт с Россией
Цены на шины выросли на треть
Банки обязали раскрывать гарантированную ставку по вкладам
Lada Niva Legend оснастят более мощным двигателем
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)