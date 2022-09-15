Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии, сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.
«Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20.00», — приводит ТАСС слова Григоряня.
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.
Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.
xarakireОй, опять военный бу умничает!
userkcкто украл более миллиона рублей сажать за госизмену
shidoshiПо сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...
slavayninЯ знаю что посоветуют прыгуны)