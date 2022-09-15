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Почти половина новосибирцев впала в депрессию после отпуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около половины опрошенных новосибирцев после отпуска впали в депрессию, работникам не хватило денег на отпуск мечты, сообщает платформа hh.ru.

Половина жителей Новосибирской области сходили в отпуск в этом году, остальные не успели. 

Больше половины опрошенных провели отпуск в этом году дома. Около 30% ездили по Сибири, а 11% расслаблялись на даче. Только единицы побывали на юге России и в Санкт-Петербурге.

При этом 48% новосибирцев признались, что пережили депрессию после отпуска. Чаще всего работники переживали из-за того, что им не хватило денег на тот отпуск, который бы они хотели. Также они страдали из-за того, что после отпуска не было денег, не успели отдохнуть, а на работе скандалы и проблемы.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!