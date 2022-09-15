Почти половина новосибирцев впала в депрессию после отпуска

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Около половины опрошенных новосибирцев после отпуска впали в депрессию, работникам не хватило денег на отпуск мечты, сообщает платформа hh.ru.
Половина жителей Новосибирской области сходили в отпуск в этом году, остальные не успели.
Больше половины опрошенных провели отпуск в этом году дома. Около 30% ездили по Сибири, а 11% расслаблялись на даче. Только единицы побывали на юге России и в Санкт-Петербурге.
При этом 48% новосибирцев признались, что пережили депрессию после отпуска. Чаще всего работники переживали из-за того, что им не хватило денег на тот отпуск, который бы они хотели. Также они страдали из-за того, что после отпуска не было денег, не успели отдохнуть, а на работе скандалы и проблемы.
xarakireОй, опять военный бу умничает!
shidoshiПо сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...
userkcкто украл более миллиона рублей сажать за госизмену
niktbНу, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!