Почти половина новосибирцев впала в депрессию после отпуска

Около половины опрошенных новосибирцев после отпуска впали в депрессию, работникам не хватило денег на отпуск мечты, сообщает платформа hh.ru.

Половина жителей Новосибирской области сходили в отпуск в этом году, остальные не успели.

Больше половины опрошенных провели отпуск в этом году дома. Около 30% ездили по Сибири, а 11% расслаблялись на даче. Только единицы побывали на юге России и в Санкт-Петербурге.

При этом 48% новосибирцев признались, что пережили депрессию после отпуска. Чаще всего работники переживали из-за того, что им не хватило денег на тот отпуск, который бы они хотели. Также они страдали из-за того, что после отпуска не было денег, не успели отдохнуть, а на работе скандалы и проблемы.