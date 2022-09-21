Как отпраздновать Осенины и привлечь в дом достаток

Наши предки встречали осеннюю пору пирогами и огнем, чтобы привлечь сытую зиму и теплый очаг. Как отметить Осенины на современный лад?



Сентябрь — праздник смены времен года, когда лето уходит и в права вступает осень. Славяне чествовали ее как дорогого гостя, они не боялись приближения холодов и любили не меньше весны, потому что «красна весна цветами, а осень — пирогами».

Пироги были неотъемлемой частью Осенин, как дань успешно собранному урожаю, а еще так зазывали в дом сытую зиму. Праздновали смену времени года три раза — 14, 21 и 23 сентября — в день осеннего равноденствия.

В эти дни стряпали на обновленном огне — сначала его гасили во всем доме, а новый «живой» огонь добывали ударами кремня или трением. Так славяне «ворожили» на уют и теплый очаг.

Примета. Если осенью березы начали желтеть с верхушки — к ранней весне, а если снизу — к поздней.

В современной квартире открытый огонь не разведешь, но если очень хочется призвать и сытую зиму, и уют в дом, то стряпать никто не запрещает. А вместо огня можно соорудить символический костер из осенних листьев — желтый или багряный букет.

Как сделать букет для Осенин

Сделать его можно быстро, все необходимое лежит под ногами. А нитки и ножницы найдутся в каждом доме. Для букета понадобятся:

Ворох осенних листьев;

Небольшие веточки;

Нитки;

Ножницы.

Чем крупнее листья, тем роскошнее будет букет. Хорошо подойдут кленовые листы. Если удалось собрать большие листья, лучше сложить пополам. Если средние или маленькие, то не нужно.

Можно сделать сколько угодно бутонов, чем больше будут листья, тем крупнее «цветы» и пышнее букет. Но даже из небольших листочков можно собрать бутоньерку или мини-букет. А потом поставить на стол пирог и букет, чтобы порадоваться золотой поре и призвать в дом достаток, как встарь.

